Jeweils acht Nominierungen Emmys 2020: Mehr Nominierte in Comedy- und Dramakategorien

Für die Emmy Awards 2020 hat die Television Company einige Regeländerungen festgelegt. So werden bei den 72. Emmys am 20. September in Los Angeles die Kategorien "Outstanding Drama Series" und "Outstanding Comedy Series" ausgeweitet - insgesamt acht statt bisher fünf Nominierte soll es in den wichtigen Sparten geben. Das berichtet unter anderem das US-Branchenportal "Deadline". Grund für die Anpassung ist die wachsende Zahl an Streaming- und TV-Projekten.