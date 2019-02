Jetzt zeigt sie Reue Nach Kommentar über 21 Savage: Demi Lovato löscht Twitter-Account

Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") hat die Twitter-Gemeinschaft offenbar auf dem falschen Fuß erwischt. Nachdem am gestrigen Sonntag bekannt wurde, dass Rapper 21 Savage (26, "Bank Account") gar kein US-Bürger, sondern Brite ist, zeigte sich die Sängerin darüber durchaus amüsiert. Während des NFL-Finales schrieb sie beim Kurznachrichtendienst: "Bis jetzt waren die Memes von 21 Savage mein Lieblingsteil des Super Bowl" - und erntete damit nicht gerade das Wohlwollen der User.