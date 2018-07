Jetzt stehen sie zueinander Kattia Vides und Patrick Weilbach: "Wir sind jetzt offiziell ein Paar"

Das Paar hat bereits Pläne für die Zukunft. Sie wollen sich zeitnah eine gemeinsame Wohnung in Kassel kaufen, erklärte Vides. "Er kauft, ich dekoriere." Soll da etwa ein Heim für eine gemeinsame Familie geschaffen werden? Gut möglich, denn die gebürtige Kolumbianerin erklärte im Interview außerdem: "In einem Jahr hätte ich am liebsten einen Babybauch. Und natürlich will ich auch heiraten."