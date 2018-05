Jetzt meldet sich CBS zu Wort Was ist "Navy CIS"-Star Pauley Perrette am Set wirklich passiert?

Nur wenige Tage nach ihrem Serien-Aus überraschte die Schauspielerin mit kryptischen Beiträgen auf Twitter. "Ich weigerte mich, so tief zu sinken, deswegen habe ich nie öffentlich darüber gesprochen", begann sie ihren ersten Tweet. Zwar würden die Zeitungen nur Lügen über sie und ihren Ausstieg verbreiten, sie könne aber dennoch nicht so einfach die Wahrheit erzählen. "Ich habe das Gefühl, meine Crew, Arbeitsplätze und so viele Menschen beschützen zu müssen", fuhr Perrette in einem weiteren Beitrag fort.