München - Die Basketballer des FC Bayern wollten ja eine Probe für die Playoffs. Und beim 85:75 am Sonntagabend bei Alba Berlin bekamen sie den gewünschten Härtetest geliefert. In dem Duell in der Hauptstadt brachte der Vizemeister den amtierenden Champion an den Rande einer Niederlage, bestimmte das Kräftemessen in den ersten drei Vierteln und führte bereits zweistellig. Die Bayern mussten sich also strecken, bis an ihre Grenzen gehen. Dank einer Energieleistung im Schlussabschnitt und einem 20:4-Lauf gelang ihnen am Ende noch die Wende.