"Das Lokal im Palais an der Oper braucht einen präsenten Gastgeber. Unsere vielfältigen Aktivitäten in München, Frankfurt und Wiesbaden lassen uns keine Zeit dazu. Es war sicher eines der Probleme, dass niemand von uns im Palais stehen konnte. Mit der Familie Tran gewinnen wir hochprofessionelle Gastronomen und überaus angenehme Persönlichkeiten als Partner", sagt Stephan Kuffler, dessen Familie sich aus dem operativen Geschäft im Palais an der Oper zurückzieht.