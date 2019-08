Jetzt im Zelt statt im Luxuscamp "Promi Big Brother": Janine und Tobi dürfen weiter knutschen

Endlich geht "Promi Big Brother" in die heiße Phase: An Tag sieben durften die Promis endlich zum ersten Mal nominieren und einen ihrer Mitbewohner nach Hause schicken. Die Zuschauer hatten am Ende der Halbzeit-Show die Wahl zwischen Eva Benetatou und Janine Pink... Doch welche der beiden Damen musste den Container verlassen? Das waren die Highlights der Folge.