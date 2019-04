Jetzt hat er auch einen Oscar Gordon Ramsay ist zum fünften Mal Vater geworden

Im Jahr 2016 hatte die Familie einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Tana hatte eine Fehlgeburt. Wie die "Daily Mail" berichtet, habe diese Tragödie laut Ramsay die Familie einander näher gebracht. In einem Interview sagte der Star-Koch damals: "Du realisierst, wie gut es dir geht und was du besitzt, wie glücklich du bist mit deinen verbleibenden Kindern und du erinnerst dich selbst daran, was du hast. Es hat den Familienzusammenhalt noch gestärkt." Gordon Ramsay ist bereits seit rund 22 Jahren mit Ehefrau Tana verheiratet.