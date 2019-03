Zweite Stammstrecke soll 2026 fertig sein

In der Baustelle in der Tiefe werden dann 0,7 bis 0,8 Bar Überdruck herrschen, um das Grundwasser herauszuhalten. Um den Druck für die Bauarbeiter so niedrig halten zu können, wird das Grundwasser abgepumpt und zum Gelände der Bahn an der Richelstraße geleitet. Dort wird es wieder versickert. Die Brunnen dazu sind teilweise schon entstanden, weitere folgen noch, erkennbar als gelb-schwarze Poller auf den Bahnsteigen in der Gleishalle. "In München ist der Grundwasserspiegel relativ hoch", erklärt Martin Wieser. "Und 40 Meter Tiefe sind schon eine Hausnummer."

2026 soll die Zweite Stammstrecke fertig sein, etwa drei Jahre später dann auch das neue Bahnhofsgebäude. Der Betrieb am Bahnhof mit Fern- und Regionalzügen aber auch S- und U-Bahn und Tram läuft die ganze Zeit weiter. Vom alten Hauptbahnhof übrig bleibt am Ende nur die alte Gleishalle.

