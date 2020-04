"Ob Apotheker, Altenpfleger, Kassierer, Paketzusteller oder Altenpfleger", sagt die Münchner Roadsurfer-Mitgründerin Susanne Dickhardt – ihr Unternehmen verschenke Urlaub "an alle diejenigen, die in dieser Krisenzeit, das System am Laufen halten". Mitmachen könne jeder, der gerade einen systemrelevanten Job innehat und sich online per Kontaktformular bei roadsurfer.com anmeldet.