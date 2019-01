Jessica Schwarz, Victoria Swarovski & Co. Mit High Heels hinterm Maserati-Steuer: Promis geben Gas

Victoria Swarovski hat Benzin im Blut

"Das historische Bazar-Gebäude hier am Odeonsplatz ist eines der schönsten in ganz München und perfekt für diesen Store. Ich bin ja gerade erst hergezogen, und es erinnert mich an die Architektur in Innsbruck und Wien", schwärmt Sängerin Victoria Swarovski, die 2016 die RTL-Show "Let's Dance" gewann und mittlerweile die Show moderiert. "Das Tanzen hat ja viel mit Grazie und Schönheit zu tun, das verbinde ich auch mit Maserati. Es ist eine italienische Traditionsmarke mit ganz eigenem Charme. Ich muss mich hier noch genauer umsehen, aber speziell die Uhren mit ihrem tiefblauen Ziffernblatt und goldenen Armband stechen ins Auge." Mit Uhren-Designs kennt sich die 25-Jährige aus, ihrer Familie gehört das milliardenschwere Kristallglas-Imperium Swarovski. Was viele vielleicht nicht wissen: Die Neu-Müncherin hat Benzin im Blut: "Ich stehe auf Sportautos mit richtig viel PS. 2018 bin ich auch bei einem Rennen am Red Bull Ring in Spielberg in Österreich an den Start gegangen, das dürften 2019 noch ein paar mehr werden."