Jesse Pinkman trifft alte Bekannte "El Camino": Erster richtiger Trailer zum "Breaking Bad"-Film

In etwas mehr als zwei Wochen ist es endlich soweit! Am 11. Oktober erscheint bei Netflix "El Camino". Der Film führt die äußerst beliebte Krimi-Drama-Serie "Breaking Bad" fort. Nun hat der Streamingdienst den ersten richtigen Trailer zu dem Film veröffentlicht, in dessen Mittelpunkt der von Aaron Paul (40) gespielte Jesse Pinkman steht.