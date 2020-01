Die Anwälte der angeklagten mutmaßlichen IS-Terroristin Jennifer W. hatten in der Vorwoche ihre Entpflichtung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München beantragt. Geben die Richter dem Gesuch statt, würde das Verfahren enden und müsste neu aufgerollt werden. Hintergrund ist nach Angaben von Rechtsanwalt Ali Aydin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn selbst und seine Kollegin Seda Basay-Yildiz. Ihnen werde vorgeworfen, im Rahmen des Prozesses aus einem nicht-öffentlichen Verfahren an einem anderen Gericht zitiert zu haben.