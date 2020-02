Jennifer Tilly klärt auf Alexandra Grant und Keanu Reeves sind "seit Jahren" ein Paar

US-Schauspielerin Jennifer Tilly (61) wundert sich über den Hype um Keanu Reeves (55, "Matrix") und seine Freundin Alexandra Grant (47). Die 61-Jährige ist offenbar eine gute Freundin von Grant und erklärte "Page Six", dass die beiden "seit Jahren" ein Paar seien. "Vor ein paar Jahren, es ist etwa anderthalb Jahre her", so Tilly, habe ihr Grant erzählt, dass Keanu Reeves ihr Freund ist.