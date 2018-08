Der 32 Jahre alte Jeffrey David Freiheit aus Brandon in Kanada war eigentlich auf einer Alpenüberquerung von München nach Venedig. Am 8. August teilte seine Frau der Polizei in Schwaz/Tirol mit, dass sie den Kontakt zu ihm verloren hätte. Er solle zuletzt am Karwendelhaus in Tirol gesehen worden sein. Die österreichische Polizei allerdings fand heraus, dass der Bergsteiger zuletzt im Bereich der Polizeiinspektion Bad Tölz gesichtet wurde und Tirol vermutlich nie erreicht hat.