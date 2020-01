Danni Büchner und die Männer im Läster-Camp

Plauderstündchen am Lagerfeuer: Obwohl Danni einst im Dschungeltelefon sagte, dass sie Geheimnisse, von denen sie weiß, "nie weitersagen würde", legt sie bei der gemeinsamen Nachtwache mit Raúl Richter so richtig los. Ihr Opfer: Prince Damien. "Gestern bei der Prüfung, da hat er mir so viele Dinge erzählt", flüstert sie. "Der hat noch nie was gehabt, überleg' mal, noch nie geküsst, noch nie Sex." Und Raúl steigt mit ein: "Ich habe gemerkt, als ich ihn massiert habe, da hat er ja gesagt, dass er das gar nicht kennt!"