Jeder Tropfen zählt Weltblutspendetag: Was Spender in Corona-Zeiten wissen müssen

Auslöser der Blutengpässe

Das Deutsche Rote Kreuz hat bereits im März vor einem akuten Mangel an Blutkonserven gewarnt. Dafür gibt es einen einfachen Grund: "Hat man Blut gespendet, ist dieses nur 42 Tage haltbar. Wenn also nicht genügend Spender vorhanden sind und auf der anderen Seite entsprechend viel Blut in den Kliniken benötigt wird, kommt es zu einem solchen Defizit." Mehr Spendetage werden deshalb nicht organisiert.

"Die Blutspendetage sind immer im Voraus festgelegt. Es geht also mehr darum, die Leute zum Blutspenden zu animieren." Wichtig seien auch Erstspender, die immer wieder zur Verfügung stehen. "Denn: Je älter man ist, desto häufiger können gesundheitliche Probleme dem Spenden entgegenstehen."

Die besten Tipps gegen die Angst

Doch vor allem Erstspender wissen nicht, was auf sie zukommt und haben Angst. Dazu gebe es überhaupt keinen Grund, versichert der Bundesarzt. "Das Einzige was unangenehm ist, ist der kleine Pieks." Wenn man nervös und angespannt ist, "könnte es eventuell Kreislaufprobleme geben." Damit das nicht passiert, gibt es einen einfachen Trick: "Wenn man von vornherein weiß, dass dabei nichts passieren kann und man sich darauf einstellt, passiert auch nichts."

Doch was, wenn man kein Blut sehen kann? "Man sieht das Blut nicht direkt - es läuft in einen Beutel hinein", so das DRK-Mitglied. Ein Tipp des Arztes: Einfach wegsehen. "Außerdem sind entsprechende Leute und ein Arzt vor Ort, welche die Patienten beruhigen und im schlimmsten Fall helfen können."