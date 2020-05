"Jeder macht sein Ding" John Legend über seine Freundschaft mit Kanye West

Früher haben sie nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich die gleiche Sprache gesprochen. Heute scheinen sich Sänger John Legend (41, "All of me") und Rapper Kanye West (42, "Jesus is King") aber nicht mehr wirklich grün zu sein. Dass die beiden sich immer mehr voneinander entfernen, sieht Legend aber nicht nur in Wests Unterstützung von US-Präsident Donald Trump (73) begründet.