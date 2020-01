Jeder kann mitmachen Dschungelcamp 2020: RTL startet Spendenaktion für Australien

Am Freitagabend ist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in eine neue Staffel gestartet. Im Vorfeld war von mancher Seite Kritik aufgekommen, dass die Show trotz der wütenden Buschbrände in Australien stattfinden soll. Darauf gingen die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) auch direkt zu Beginn der Auftaktfolge des Dschungelcamps ein. Sie kündigten eine Spendenaktion für die Betroffenen in Australien an.