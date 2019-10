Der "Melitta-Mann" hat hier Klarinette gespielt

Kurz eine Begrüßung der Gäste – und schon geht’s los. Karl-Heinz Schmid führt durch das Programm und erzählt aus den alten Zeiten des Jazz. Beginnend in New Orleans, "NuOrleans", wie’s die Einheimischen abkürzen, über Chicago nach New York, die Zeit der Prohibition, Al Capone, Louis Armstrong, dazu viele Namen, die ich noch nie gehört habe, aber alle Musikstars in ihrer Zeit. Dazwischen Musik vom Feinsten. Ein toller Abend, ich komme bestimmt wieder!