Jawort in Las Vegas Laura und der Wendler: Hochzeits-Doku startet schon Ende Mai

Die ersten beiden Folgen der 15-teiligen Doku-Soap werden bereits am 26. Mai bei TVNow gezeigt (immer dienstags gibt es zwei neue Folgen), später dann aber auch in einer neuen Fassung beim TV-Sender VOX ausgestrahlt. Bislang gestaltet sich die Verlobungszeit für Laura und den Wendler jedoch relativ holprig. Neben den Pleitemeldungen rund um den Wendler, hängen die beiden aufgrund des USA-Einreisestopps weiterhin in Deutschland fest und können derzeit nicht in ihre Wahlheimat Florida reisen. Einen Plan B gibt es bislang noch nicht.