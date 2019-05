Japanisches Essen Ramen - dieser Foodtrend aus Japan ist der neueste Hype

Heute herrscht ein regelrechter Boom um das Geschäft mit den Ramen-Gerichten, die in Japan das Fast Food Nummer eins sind. Allein in Tokyo soll es rund 5.000 Ramen-Restaurants geben, die sich teilweise sogar voll und ganz auf die pikante Nudelsuppe spezialisiert haben. Auch in den USA, vor allem in New York, werden Ramen schon seit längerem gehyped.