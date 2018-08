Jan Ullrich randaliert auf Til Schweigers Finca

Dort besitzt Jan Ullrich eine Finca in Establiments, einem nördlichen Vorort von Palma. Sein Nachbar ist Kinostar Til Schweiger (54, "Honig im Kopf"), die beiden sind befreundet. Bis zu dem Abend, an dem die Situation eskaliert. Ulle, wie ihn seine Freunde nennen, soll über das Tor aufs Grundstück von Schweiger eingedrungen und mit einem Besenstiel auf einen Bekannten losgegangen sein. Til rief die Polizei, die die einstige Radsport-Legende in Handschellen festnahm. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte: "Jan Ullrich wurde der zweiten Strafkammer des Gerichts in Palma vorgeführt." Schweiger kündigte Ullrich aufgrund des Vorfalls die Freundschaft.