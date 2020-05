Jan Fedder starb Ende 2019 "Großstadtrevier": Das Team nimmt "Abschied von Dirk Matthies"

In der heutigen Folge "Absolute Anfänger" (4.5., 18:50 Uhr, das Erste) der TV-Serie "Großstadtrevier" (seit 1986) werden unter anderem die Nachdrehszenen gezeigt, mit denen das Team Abschied von Polizeioberkommissar Dirk Matthies nimmt: Im Polizeikommissariat 14 taucht bei Polizeioberrätin Frau Küppers (Saskia Fischer) ein Brief auf: "Für Frau Küppers von Dirk Matthies", steht darauf. Geöffnet wird dieser allerdings erst am Ende der auch sonst spannenden Folge mit leichten Anleihen an Alfred Hitchcocks (1899-1980) "Fenster zum Hof" (1954).