Mutmaßlicher Kunstschmuggler hat antiken Bronzehelm im Gepäck

Als der Italiener am nächsten Tag wieder am Hauptbahnhof erschien, kontrollierten ihn die LKA-Beamten. Er hatte zwei Reisekoffer und einen gefüllten Stoffbeutel bei sich. In einem der Koffer war ein in Schaumstoff eingewickelter Bronzehelm versteckt, der vermutlich korinthisch ist. Außerdem fanden die Ermittler noch drei antike Münzen.