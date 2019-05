Ihr Geheimrezept, wenn man für Freunde den perfekten Abend "erkochen" möchte?

Das Geheimrezept ist gar nicht so geheim und eigentlich logisch. Man sollte ehrlich zu sich selbst sein. Was kann ich? Was bringe ich ohne große Aufregung und ohne Unglück an den Tisch meiner Gäste? Wer beim einfachen Rittberger in der Küche wackelt, sollte gar nicht erst über den zweifachen nachdenken. Hochstapelei hat beim Kochen kurze Beine.