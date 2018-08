Schlechte Aussichten bei Kultur und Gastronomie

Finanzdienstleister auf der einen Seite, Kulturinstitutionen auf der anderen: Chefs in Museen, Kunstgalerien oder ähnlichen Einrichtungen verdienen der Analyse zufolge mit 75.400 Euro jährlich am wenigsten. Auch in Hotels und Gaststätten (76.500 Euro) sind die Chefgehälter im Verhältnis gering.