Auch für die Digitalisierung des Stuttgarter Raums sei genug Geld vorhanden, anderslautende Berichte seien falsch, sagte Pofalla bei der Bilanzvorlage der Bahn in Berlin. Am Rande demonstrierten etwa zwei Dutzend Kritiker des Projektes. An dem unterirdischen Durchgangsbahnhof in Stuttgart wird seit neun Jahren gebaut. Bei Baubeginn lag der Kostenrahmen mit Risikopuffer noch bei 4,5 Milliarden Euro. Nach Verschiebungen wird angestrebt, dass die neue Station Ende 2025 betriebsbereit ist.