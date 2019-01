Autofreies München? Lischka zeigt sich offen

Eine Zukunft, in der sich die Mobilität wohl stark verändern wird. In München werden neue Modelle bis hin zur autofreien Innenstadt diskutiert – eine Chance, findet Lischka: "Das kann auch Teil einer Mobilitätsoffensive der Automobilindustrie sein. Wir brauchen die Debatte, auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. Wichtig ist ein vernünftig vernetztes Konzept, da kann ich mir auch verschiedenen Zonen für Autos in der Stadt vorstellen."