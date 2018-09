Jahrelanger Streit unter Stars Lily Allen: Stress mit Cheryl, weil sie "sexuell frustriert" war

Lily Allen schreibt laut "Guardian" über die Rivalität in ihrem Buch "My Thoughts Exactly", das am 20. September erscheint: "Ich war frustriert, ich kämpfte mit meinen eigenen Problemen rund um Sexualität." Sie habe nie einen Orgasmus gehabt und dann seien da all diese schönen Mädchen gewesen, ihre Kolleginnen, die geliebt und belohnt dafür wurden, dass sie sich leicht bekleidet zeigten. Das hätte sie nicht ertragen, schreibt die Sängerin demnach und entschuldigt sich bei Cheryl: Es sei lächerlich gewesen, dass sie auf diese losgegangen sei, nachdem Cheryl sich nur gegen Allens Provokationen gewehrt hatte.