Bürgermeister: Rotwild "einfach zusammengeschossen"

"Seuchentechnisch" habe diese Quote keinen "Einfluss", so die Wildbiologin. Sie und Bürgermeister Lorenz sehen den Grund der Tiertragödien in der Nichterfüllung des Abschussplans von 65 Stück Rotwild für dieses Jagdjahr 2020/21. Da dieser Plan in Kaisers bis 31. Januar aber nicht erfüllt war, wurde ein Tötungsgatter errichtet.

Da am Sonntag die entsprechende Zahl an Rotwild eingekesselt war, wurde es laut Lorenz gegen jedes Waidrecht "einfach zusammengeschossen".

Lesen Sie hier: Vergewaltigung nach Rosenheimer Herbstfest - Verfahren eingestellt