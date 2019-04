Jackson trägt Kleider Charlize Theron erzieht ihren Sohn als Mädchen

Hollywood-Star Charlize Theron (43, "A Million Ways to Die in the West") bestätigte nun, dass sie ihr erstes Adoptivkind Jackson (7) als Mädchen aufwachsen lässt. "Ich dachte auch, sie sei ein Junge, bis sie mich mit drei Jahren ansah und sagte: 'Ich bin kein Junge!'", erklärte die gebürtige Südafrikanerin in einem Interview, das die britische Zeitung "The Daily Mail" veröffentlicht hat.