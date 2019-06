Das funktioniert in Bayern, aber auch im Urlaub. Den Vogelphilipp erreichten schon Aufnahmen aus Italien oder Griechenland, in denen er zum Beispiel sofort den Gesang einer Zwergohreule identifizieren konnte. Die Urlauber hatten eigentlich gedacht, das penetrante Geräusch in ihrer Nähe sei vielleicht eine defekte Alarmanlage. "Aber das tut-tut-tut in sehr regelmäßigen Abständen war dann doch nicht technischer Natur, sondern einfach eine eifrige Zwergohreule, die sehr häufig in südlichen Ländern vorkommt", erinnert sich Herrmann an diesen speziellen Fall bei der Vogelstimmenhotline. Die Zwergohreule ist auch einer seiner Lieblingsvögel, weil sie ihn an den Urlaub erinnert.