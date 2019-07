Als einziger Service wurde in den letzten Jahren die Müllabfuhr günstiger. Die Entwicklung der Mieten unterscheidet sich von Stadtviertel zu Stadtviertel. So stiegen die Mieten in den letzten zehn Jahren am stärksten im Lehel (54%), in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (47%) und auf der Schwanthalerhöhe (46%). Die geringste Mietsteigerung gab es in Oberföhring mit nur 19%.Im Schnitt stiegen die Mieten in München für Altbau- und Bestandswohnungen um 37% und für Neubauten um 46%. Eine Ursache für die hohen Mieten ist laut Kippes auch der Wunsch nach mehr Wohnfläche: "Wir haben in München nicht so wenige Neubauten. Der Zuzug ist auch nicht so hoch, wie manch einer denkt. Was aber auffällt, ist, dass Leute mehr Wohnfläche brauchen. Im Vergleich zu 1990 ganze vier Quadratmeter pro Person