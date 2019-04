itsaboy Felix van Deventer: Mit dieser Baby-News überrascht er die Fans

"GZSZ"-Star Felix van Deventer (22) hat seinen Fans auf Instagram Neuigkeiten zum Nachwuchs verraten. In einem Post enthüllte er "It's A Boy" und verkündete damit, dass seine Freundin Antje und er sich über einen Jungen freuen können. Zu einem Schnappschuss, auf dem er hinter seiner schwangeren Partnerin steht, schrieb er: "Egal ob Mädchen oder Junge.. ich will das unser Kind gesund auf die Welt kommt. Wir sind mehr als glücklich! Und freuen uns auf den kleinen. wir können es kaum abwarten! #itsaboy #familie #ichliebeeuch".