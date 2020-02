München - Sechs Mal ist das Punto Italiano in der Lebensmittelabteilung im Galeria Kaufhof am Marienplatz in den 26 Jahren seines Bestehens schon umgezogen. Ende April steht der letzte Umzug an, dann zieht das kleine italienische Restaurant beim Kaufhof aus. "Nach so vielen Jahren ist das sehr schade, aber wir wollen in der Nähe bleiben", sagt Chef Aurelio Sucquet.