Ist sie die neue Serena? "Gossip Girl"-Reboot: Emily Alyn Lind spielt eine der Hauptrollen

Wird sie die neue Clique der Upper East Side anführen? US-Jungschauspielerin Emily Alyn Lind wird im geplanten Reboot der Erfolgsserie "Gossip Girl" eine Hauptrolle übernehmen. Das berichtet das US-Branchenblatt "Deadline". Lind wird Audrey spielen, die sich nach einer Langzeitbeziehung die Frage stellt, was noch so in der Welt auf sie warten könnte. Die US-Amerikanerin bringt Serien-Erfahrung, sie spielte unter anderem in "Revenge" (2011-2015) und "Code Black" (2015-2016) wiederkehrende Rollen.