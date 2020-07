Ist Robert Pattinson dabei? "The Batman" bekommt TV-Spin-off spendiert

Die Premiere von "The Batman" mit Robert Pattinson (34) in der Hauptrolle ist noch über ein Jahr entfernt, da sackt Regisseur Matt Reeves (54) bereits den nächsten Deal ein. Der Kinofilm, dessen Start auf Oktober 2021 verschoben wurde, soll ein TV-Spin-off beim Video-on-Demand-Dienstleister HBO Max erhalten. Das berichtet das US-Portal "Deadline". Demnach zeichne erneut Reeves für das Serienprojekt verantwortlich, Terence Winter (59, "The Wolf of Wall Street") soll das Drehbuch schreiben.