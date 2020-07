Sechzig hätte schon früher einen Stern tragen können

Dies bedeutet auch, dass die Löwen bereits seit dem bitteren Zweitliga-Abstieg 2017 das prestigeträchtige Element auf ihrem Trikot hätten abbilden können. Allerdings versäumten es bisher Verein und Ausrüster das nicht gerade unwichtige Detail auf den Trikots zu platzieren. Liga-Kontrahent Hansa Rostock läuft beispielsweise seit 2011 mit einem Meisterstern auf, in Anlehnung an den DDR-Titel in der Saison 1990/91.