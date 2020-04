"Ist es nicht unglaublich?" Lady Gaga möchte unbedingt Mutter werden

Auf was freut sich jemand in seinem Leben, wenn er schon so viele Höhen und Tiefen wie Lady Gaga (34, "Shallow") erlebt hat? Diese Frage beantwortet der Pop-Megastar im Gespräch mit der US-Ausgabe des Magazins "InStyle". An aller erster Stelle nennt sie das Wort "Ehe". Vermutlich ist das auf ihren Freund Michael Polansky bezogen. Die Beziehung machten die beiden Anfang des Jahres öffentlich, sie sollen aber schon seit Dezember 2019 zusammen sein.