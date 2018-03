Grzegorz Stanislaw Wolstazjn. Foto: Polizei

Er spritzte seinen Opfern im Schlaf Insulin

Zudem entdeckten die Polizisten einen Insulin-Pen und mehrere Ampullen Insulin. Dazu gab Wolsztajn an, dass er selber Diabetiker sei und deshalb über das Insulin verfüge. Allerdings spritzte es sich offenba rnicht nur selbst: Bei der Obduktion der Leiche fanden die Gerichtsmediziner Einstichstellen, die zu einem solchen Insulin-Stift passen. Zunächst wollte der Pfleger dazu keine Angaben machen, am Faschingsdienstag räumte er aber schließlich im Verhör ein, dass er dem Toten Insulin verabreicht hatte. Danach verweigerte er die Aussage.

Seitdem sitzt der 36-Jährige wegen des Tatvorwurfs des Mordes und des Raubes mit Todesfolge in Stadlheim in Untersuchungshaft. In weiteren Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass der Mann seit 2008 in Deutschland und England mindestens 20 Personen als ungelernte Pflegekraft betreut hat. Davon wurden vier weitere mit lebensbedrohlich niedrigen Blutzuckerwerten ins Krankenhaus eingeliefert. Sie überlebten allerdings im Gegensatz zu dem Münchner Opfer. In allen vier Fällen reiste der Pfleger unmittelbar nach Einlieferung der Personen ins Krankenhaus mit unbekanntem Ziel ab. Eine weitere Pflegeperson des Mannes verstarb nach kurzer Zeit, die Todesumstände sind aber noch nicht geklärt. Offenbar war Habgier stets das Motiv für Wolstajns Mordversuche und den vollendeten Mord von Ottobrunn. Die Mordversuche fanden in Weilheim (26. Juni 2017), Mülheim an der Ruhr (25. Juli 2017, Waiblingen (21. Dezember 2017) und Aresingen (30. August 2017) statt.

Bei den restlichen bislang ermittelten Personen gibt es bislang keine Hinweise auf Körperverletzung oder Diebstahl durch Wolsztajn. Allerdings war er in diesen Fällen, entgegen des ursprünglich vereinbarten Zeitraumes, jeweils nur für kurze Zeit vor Ort. In der überwiegenden Anzahl der Fälle wurde der Vertrag vorzeitig beendet. Gründe hierfür waren unter anderem das geringe Engagement des 36-Jährigen und dessen unangemessenes, teils aggressives Verhalten gegenüber den zu Betreuenden.



An diesen Orten hat Grzegorz Stanislaw Wolstazjn gearbeitet. Grafik: Polizei

Die "Ermittlungsgruppe Pen" ermittelt bundesweit

Nun versucht die Polizei fieberhaft herauszufinden, ob Grzegorz Stanisław Wolsztajn noch weitere pflegebedürftige Personen geschädigt oder gar getötet hat. Dafür sucht sie bundesweit nach Zeugen, die sagen können, wann Wolsztajn wo gearbeitet hat.

Zur Erstellung eines Bewegungsbildes sowie zur Ermittlung der Anstellungshistorie, Identifizierung weiterer überlebender als auch verstorbener Opfer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Auf diesem Weg erhoffen sich Polizei und Staatsanwaltschaft, dass auch Zeugen und Angehörige ermittelt werden, die Angaben darüber machen können, bei welchen zu betreuenden Personen der 36-Jährige, auch Jahre zurückliegend, tätig war.

Die Staatsanwaltschaft München I übernimmt bundesweit die Ermittlungen für alle dem 36-Jährigen zuzurechnenden Straftaten. Zur weiteren Sachbearbeitung ist beim Kommissariat 11 die Ermittlungsgruppe "EG Pen" eingerichtet worden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, 80333 München, Ettstraße 2, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



