Ist ein Liebes-Comeback in Aussicht? Bandeln Jennifer Aniston und Brad Pitt wirklich wieder an?

Das einstige Hollywood-Traumpaar Jennifer Aniston (50, "Friends") und Brad Pitt (56, "Once Upon a Time... in Hollywood") könnte tatsächlich wieder eine Reunion feiern: Schon am letzten Wochenende freuten sich Fans über Fotos, die das Ex-Ehepaar gemeinsam hinter den Kulissen der SAG Awards zeigten. Dabei umarmten sich die beiden und hielten sich an den Händen. Freunde des einstigen Paares haben nun angeblich dem britischen "Daily Mirror" verraten, dass tatsächlich wieder Liebe im Spiel sein soll: Die beiden hätten bereits vor den SAG Awards "mindestens fünf Dates" gehabt.