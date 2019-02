Ist ein Ende seiner Karriere in Sicht? Karl Lagerfeld: Was passiert mit Chanel, wenn er aufhört?

Sein Motto: "I'm very much down to earth. Just not to this earth", so lautet eines seiner berühmten Zitate. Auf seine eigene Art und Weise belebt Lagerfeld in den Achtzigern, als er von Chloé zu Chanel wechselt, mit seinen modernen und bisweilen unkonventionellen Interpretationen den Geist der legendären Modemacherin wieder, die der Marke ihren Namen gab. Er ist neben seinen Fähigkeiten als Modemacher für seine bissige, amüsante und direkte Art bekannt.