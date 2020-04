Ist die Kritik gerechtfertigt? Herzogin Meghan gibt alles als Erzählerin der Disney-Doku "Elefanten"

Noch vor dem "Megxit", der zum 1. April 2020 in Kraft getreten ist, hat Meghan (38), Herzogin von Sussex, einen neuen Job an Land gezogen. In der Originalfassung des Disneynature-Films "Elefanten", der ab 3. April beim Streamingdienst Disney+ verfügbar ist, ist sie als Erzählerin zu hören. Noch vor der Premiere gab es neben verhaltenem Lob auch Häme und Spott für Meghans Erzählweise. Ist diese Kritik gerechtfertigt? spot on news hat die Tierdokumentation bereits gesehen.