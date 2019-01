Ist das wirklich echt? Harry Styles: Sängerin ließ sich sein Gesicht tätowieren - im Gesicht

Alles nur, um die eigene Karriere voranzutreiben? Oder steckt dahinter etwa eine große Fan-Liebe? Die 25 Jahre alte Sängerin Kelsy Karter hat mit einer verrückten Aktion überrascht. Wie auf dem Instagram-Kanal der Musikerin zu sehen ist, hat sie sich als Hommage an den ehemaligen One-Direction-Sänger Harry Styles (24, "Sign of the Times") tätowieren lassen. Und das nicht gerade unauffällig.