"Ist das ein Kaffeebecher?" "Game of Thrones"-Kaffee: Das ist laut Sophie Turner die Schuldige

Ein einfacher Kaffeebecher hat nach der Ausstrahlung der vierten Folge von "Game of Thrones" für mächtig Aufregung gesorgt. In einer Szene mit Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) und Jon Schnee (Kit Harington, 32) war auf dem Tisch vor der Drachenmutter ein Kaffeebecher abgestellt, der stark an die der Kette Starbucks erinnerte. Mittlerweile wurde der Fehler vom US-Sender HBO behoben, doch die Fans diskutieren im Netz immer noch über den kleinen Fauxpas.