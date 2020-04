Isolation wegen Infektion Corona-Quarantäne: So hat sich Prinz Charles die Zeit vertrieben

Charles und Camilla und das Coronavirus

Am 25. März war bekannt geworden, dass Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Am 1. April gab der britische Thronfolger in einem Video dann seine Genesung bekannt: "Ich befinde mich nun auf der anderen Seite der Krankheit." Er hätte nur milde Symptome gehabt, sei aber nach wie vor in Isolation und denke vor allem an all die älteren Menschen im Land und an all jene, die alles am Laufen halten.