Isarvorstadt - Dieser "Familienausflug" ging nach hinten los! Eine 45-jährige Mutter wurde gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Sohn wegen Einbruchs festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte das Einbrecher-Duo am 27. September gegen 12 Uhr versucht, durch körperliche Gewalt mehrere Wohnungstüren in einem Anwesen in der Tumblingerstraße aufzudrücken. Eine Anwohnerin bemerkte dies und verständigte die Polizei, als die Einbrecher sich auch an ihrer Wohnungstür versuchten. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatten die Mutter und ihr Sohn jedoch schon das Anwesen verlassen.