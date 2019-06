Haidhausen - An der Corneliusbrücke gibt es ihn schon, einen Isarbalkon, auf dem Flaneure verweilen und dabei einen Panorama-Blick auf die Isar genießen können. Diese Fluss-Idylle fordert die Rathaus-CSU in einem Stadtratsantrag jetzt auch für den Bereich rund ums Deutsche Museum. Am befestigten Teil der Museumsinsel am Westufer sollen die Balkone im Zuge der Sanierungsarbeiten gebaut werden. Die Idee: Die Plattformen sollen frei zugänglich für alle sein.