Schwabing - Eine Mé­nage-à-trois endet am Mittwoch in einem Drama. Ein 23-Jähriger verständigte gegen 8 Uhr die Münchner Polizei. Er sei in seiner Schwabinger Wohnung angegriffen worden. Alle Beteiligten seien noch vor Ort, so sein Hilferuf. Zahlreiche Streifen machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort.